Число миллиардеров в мире выросло на девять человек за время пандемии

Global Look Press / Nick Zonna/Keystone Press Agency

Девять владельцев компаний, которые производят вакцины от COVID-19, заработали на их реализации миллиарды долларов. Об этом сообщает CNN.

Больше всего выручки от продаж лекарственных средств и вакцин получили гендиректор американской корпорации Moderna Стефан Бансель и генеральный директор компании BioNTech Угур Шахин. Их капитал теперь насчитывает примерно четыре миллиарда долларов, передает издание "Царьград".

Также значительно обогатились руководители китайской компании CanSino Biologics. Корпорация стала первым инвестором Moderna, за счет чего главам предприятия удалось добиться резкого взлета своих акций. В общей сложности состояние девяти новых богачей оценивается в 19,3 миллиарда долларов.