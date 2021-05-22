МВД анонсировало введение правового режима для находящихся в РФ иностранцев

10.мвд.рф / Министерство внутренних дел по Республике Карелия

Иностранцы, которые не имеют официального права находиться в России, будут оставаться в стране по специальному правовому режиму. Об этом рассказали в МВД России.

Правовой режим получил название "Контролируемое пребывание", передает ТАСС. Он действует для тех людей, которые не имеют российского гражданства, но вынуждены оставаться в РФ по разным причинам. Например, он будет применен к иностранцем, в отношении которых приостановлено исполнение решений о высылке, или если им ограничен въезд на территорию РФ из-за необходимости исполнения назначенных наказаний. Специалисты могут установить этот режим для тех людей, которые имеют социально-опасные инфекционные заболевания при наличии предписания Роспотребнадзора.

На данный момент известно, что в стране остаются более полутора миллионов мигрантов после начала пандемии коронавируса в марте прошлого года. Новые меры призваны помочь более 400 тыс. человек.