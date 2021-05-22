Москва указала на противоречия между заявлениями Зеленского и санкциями Киева

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Украинские санкции против российских СМИ идут вразрез с заявлениями президента Незалежной Владимира Зеленского и его стремлением встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным.

Накануне власти Киева на три года продлили ограничения против некоторых российских юрлиц, в том числе и СМИ. Немногим ранее украинский лидер заявил, что Москва и Киев начали обсуждать возможную встречу между главами стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что есть "наброски" потенциальных вопросов и тем встречи, однако процесс идет сложно.

После продления Киевом санкций источник РИА Новости сообщил, что Москва категорично осуждает односторонние ограничительные меры, которые откровенно противоречат нормам международного права, а также конвенциям в сфере прав человека и основных свобод.

Телеведущая Ольга Скабеева тоже отреагировала на продление Зеленским санкций против российских СМИ. Она одним снимком доказала бесполезность действий Киева, передает "Царьград".