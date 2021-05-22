Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Москва указала на противоречия между заявлениями Зеленского и санкциями Киева

Политика

Москва указала на противоречия между заявлениями Зеленского и санкциями Киева
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Украинские санкции против российских СМИ идут вразрез с заявлениями президента Незалежной Владимира Зеленского и его стремлением встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным.

Накануне власти Киева на три года продлили ограничения против некоторых российских юрлиц, в том числе и СМИ. Немногим ранее украинский лидер заявил, что Москва и Киев начали обсуждать возможную встречу между главами стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что есть "наброски" потенциальных вопросов и тем встречи, однако процесс идет сложно.

После продления Киевом санкций источник РИА Новости сообщил, что Москва категорично осуждает односторонние ограничительные меры, которые откровенно противоречат нормам международного права, а также конвенциям в сфере прав человека и основных свобод.

Телеведущая Ольга Скабеева тоже отреагировала на продление Зеленским санкций против российских СМИ. Она одним снимком доказала бесполезность действий Киева, передает "Царьград".

#москва #санкции #киев
Москва указала на противоречия между заявлениями Зеленского и санкциями Киева
Москва указала на противоречия между заявлениями Зеленского и санкциями Киева
Украинские санкции против российских СМИ идут вразрез с заявлениями президента Незалежной Владимира Зеленского и его стремлением встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным.
Политика
03:13 | 22 мая
Минэнерго опровергло сообщения о вероятном дефиците бензина с приходом лета
Минэнерго опровергло сообщения о вероятном дефиците бензина с приходом лета
Масштабы производства бензина полностью удовлетворяют спрос россиян на него. Об этом заявил заместитель главы Министерства энергетики РФ Павел Сорокин.
Экономика
03:12 | 22 мая
Познер объяснил, почему Илон Маск так популярен у молодежи
Познер объяснил, почему Илон Маск так популярен у молодежи
Американский миллиардер Илон Маск не является представителем власти, он олицетворяет собой самостоятельность, и это отчасти это является причиной его большой популярности у молодых людей во всем мире.
Россия
03:01 | 22 мая