Минэнерго опровергло сообщения о вероятном дефиците бензина с приходом лета

ФБА «Экономика сегодня» /

Масштабы производства бензина полностью удовлетворяют спрос россиян на него. Об этом заявил заместитель главы Министерства энергетики РФ Павел Сорокин.

Не так давно Российский топливный союз (РТС) сообщал, что во время наступления летних отпусков имеется вероятность начала дефицита бензина на российском рынке. По заявлению союза, это было связано с резким приростом уровня спроса. В первую очередь под удар могла попасть марка АИ-95.

Однако замглавы министерства опроверг эту информацию. Сорокин подчеркнул, что спрос на машинное топливо растет регулярно, и как раз по этому Минэнерго рекомендует нефтедобытчикам увеличить объемы поставок бензина в мае — начале июня. Также он напомнил, что ситуация на отечественном рынке находится под постоянным мониторингом, поэтому весомых поводов для волнений нет.