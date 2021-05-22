Власти Индии попросили удалить материал о новом штамме коронавируса из Сети

Global Look Press / Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Администрации различных социальных статей получили обращение от властей Индии об удалении информации о существовании индийского штамма коронавируса.

Представители страны отметили, что название штамма является некорректным, поскольку Всемирная организация здравоохранения официально не относила ни один из вариантов коронавируса к данной группе. Соответствующее письмо было направлено в Министерство электроники и информационных технологий Индии, передает РИА Новости.

Недавно ученые страны объявляли о выявлении нового штамма коронавируса в Западной Бенгалии. По словам специалистов, вирус приобрел тройную мутацию. При этом Индия до сих пор находится на втором месте среди списка мировых стран по количеству распространения COVID-19.