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ДНК-тест выявил "бесчувственность" Александра Пушного

Общество

ДНК-тест выявил «бесчувственность» Александра Пушного
Prt Scr youtube.com  / Александр Пушной

Телеведущий Александр Пушной прошел специальный тест в рамках программы "ДНК-шоу", который показал у него отсутствие сочувствия и сопереживания по отношению к детям.

Артист является обладателем измененного гена рецептора окситоцина, который также называют геном родителя. Телеведущая шоу Лолита Милявская объяснила, что в этом случае родитель не испытывает интереса к чувствам своих детей.

"Я всегда хочу залить все проблемы деньгами, вызвать 80 скорых и из них 50 платных, чтобы все приехали и все решили", — отреагировал на результаты теста Пушной.

Телеведущий отметил, что для него большее значение имеет финансовое благополучие семьи, передает сайт 360tv.ru. По его словам, супруга неоднократно поднимала тему о важности проявления интереса к эмоциональному состоянию детей.

#программа #пушной #днк-тест
ДНК-тест выявил "бесчувственность" Александра Пушного
ДНК-тест выявил "бесчувственность" Александра Пушного
Телеведущий Александр Пушной прошел специальный тест в рамках программы "ДНК-шоу", который показал у него отсутствие сочувствия и сопереживания по отношению к детям.
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