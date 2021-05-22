Как арест французского агента в ЦАР разрушил планы Парижа по захвату Африки

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Полиция ЦАР задержала француза Хуана Реми Киньоло. В его собственности нашли целый арсенал оружия, боеприпасов, а также видео с подготовкой боевиков.

Гражданин Франции был задержан 10 мая в Банги. Он настаивал, что является "консультантом прессы", однако его вещи говорят об обратном. Кроме арсенала оружия, у француза была найдена большая сумма наличных, военная форма и компьютерная техника. На последней были обнаружены кадры тренировок членов незаконных вооруженных группировок по тактике ведения боя, передает Федеральное агентство новостей.

Сейчас француз обвиняется в причастности к попытке государственного переворота в Центральноафриканской Республике. Стоит отметить, что Киньоло ранее был сержантом армии Франции. Он предпринимал попытки дестабилизировать ситуацию в ЦАР еще в 2013 году.

Кроме того, опыт шпионажа на территории Африки у Киньоло имеется немалый. В соцсетях есть фото, где он участвовал в военных учениях в Мали. Эта страна также является частью Сахеля, который, по сути, контролируется Парижем. Регион стал фактически его опорным пунктом, с которого государство хочет вновь вернуть власть над бывшими колониями и снова заполучить богатые на природные ресурсы земли Африки. Однако поимка тайного агента сильно подпортила планы Франции по захвату богатств африканских стран.