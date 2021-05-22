Пушков указал на стабильную враждебность США из-за новых санкций против «СП-2»

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Вашингтон ввел санкции против российских компаний и судов, связанных со строительством газопровода "Северный поток — 2". Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение США.

По мнению парламентария, таким образом США показывают свое истинное стремление к "стабильным и предсказуемым отношениям с Россией". Подобные действия направлены на построение абсолютно противоположных взаимоотношений двух стран.

"Если там к чему и стремятся, так это к отношениям стабильно враждебным и предсказуемо плохим", — заявил Пушков в своих соцсетях.

Он отметил, что в словах президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена о России отсутствуют какие-либо ценности. Истинное отношение Вашингтона проявляется в его практических действиях, заключил Пушков.

Ранее Минфин США опубликовал список из 13 российских судов, задействованных в строительстве "СП-2", против которых вводят новые санкции, пишет "Царьград".