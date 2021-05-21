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Минпромторг предложил Илону Маску обсудить постройку завода Tesla в России

Общество

Минпромторг предложил Илону Маску обсудить постройку завода Tesla в России
Prt Scr youtube.com  / Николай Отраднов

Американского предпринимателя и инженера Илона Маска пригласили в Россию, чтобы обсудить строительство завода Tesla на территории страны.

Минпромторг планирует обсудить с иностранным гостем открытие предприятия по производству электромобилей всемирного известного бренда в России. Об этом представители организации сообщили 21 мая на своей странице в Twitter.

""Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы рассматриваете возможность строительства завода в России", — обратился Минпромторг к Илону Маску.

Ведомство также напомнило о действующей в России программе по поддержке локализованных производителей, передает "Царьград". В свою очередь американский предприниматель не исключает возможность строительства завода на территории России.

#россия #минпромторг #илонмаск
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