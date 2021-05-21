Минпромторг предложил Илону Маску обсудить постройку завода Tesla в России

Prt Scr youtube.com / Николай Отраднов
Американского предпринимателя и инженера Илона Маска пригласили в Россию, чтобы обсудить строительство завода Tesla на территории страны.
Минпромторг планирует обсудить с иностранным гостем открытие предприятия по производству электромобилей всемирного известного бренда в России. Об этом представители организации сообщили 21 мая на своей странице в Twitter.
""Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы рассматриваете возможность строительства завода в России", — обратился Минпромторг к Илону Маску.
Ведомство также напомнило о действующей в России программе по поддержке локализованных производителей, передает "Царьград". В свою очередь американский предприниматель не исключает возможность строительства завода на территории России.