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Российские дипломы могут получить QR-коды

Общество

Российские дипломы могут получить QR-коды
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

Минобрнауки России подготовило нововведение для оформления дипломов. Ведомство предложило внедрить в документ QR-коды, чтобы упростить работодателям доступ к портфолио.

Об этом сообщил замглава ведомства Петр Кучеренко, передает сайт 360 tv.ru.

"Сейчас министерство прорабатывает вопрос об использовании графических идентификаторов в данных документах для обеспечения доступа работодателей к портфолио выпускников. Минобрнауки также подготовило предложения по формированию цифрового профиля компетенций и достижений россиян", — объяснил специалист.

Новая технология позволить вносить индивидуальные достижения выпускника в сфере спорта, учебы, волонтерской деятельности и участие в образовательных олимпиадах. Материалы будут подтверждены документально.

#минобрнауки #диплом #портфолио
Российские дипломы могут получить QR-коды
Российские дипломы могут получить QR-коды
Минобрнауки России подготовило нововведение для оформления дипломов. Ведомство предложило внедрить в документ QR-коды, чтобы упростить работодателям доступ к портфолио.
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