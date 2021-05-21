Российские дипломы могут получить QR-коды

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Минобрнауки России подготовило нововведение для оформления дипломов. Ведомство предложило внедрить в документ QR-коды, чтобы упростить работодателям доступ к портфолио.

Об этом сообщил замглава ведомства Петр Кучеренко, передает сайт 360 tv.ru.

"Сейчас министерство прорабатывает вопрос об использовании графических идентификаторов в данных документах для обеспечения доступа работодателей к портфолио выпускников. Минобрнауки также подготовило предложения по формированию цифрового профиля компетенций и достижений россиян", — объяснил специалист.

Новая технология позволить вносить индивидуальные достижения выпускника в сфере спорта, учебы, волонтерской деятельности и участие в образовательных олимпиадах. Материалы будут подтверждены документально.