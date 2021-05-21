Байден выпросил аплодисменты у студентов после очередной несмешной шутки

Global Look Press / Amr Alfiky Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден обиделся на студентов Академии береговой охраны США, которые не оценили его шутку. Инцидент произошел во время визита главы в учебное заведение.

Хозяин Белого дома процитировал шутку Рональда Рейгана, которую тот озвучил в 1988 году перед кадетами. Студенты никак не отреагировали на юмор, что определенно задело президента, передает сайт 360tv.ru.

"Вы реально скучный класс. Да ладно, ребята! Что, солнце припекло? Я думал, что вы хоть похлопаете", — заявил Байден.

После этого глава США добавил, что студенты точно посмеются, когда речь пойдет о ВМС. На эту реплику публика все же ответила аплодисментами.