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Байден выпросил аплодисменты у студентов после очередной несмешной шутки

Политика

Байден выпросил аплодисменты у студентов после очередной несмешной шутки
Global Look Press  / Amr Alfiky Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден обиделся на студентов Академии береговой охраны США, которые не оценили его шутку. Инцидент произошел во время визита главы в учебное заведение.

Хозяин Белого дома процитировал шутку Рональда Рейгана, которую тот озвучил в 1988 году перед кадетами. Студенты никак не отреагировали на юмор, что определенно задело президента, передает сайт 360tv.ru.

"Вы реально скучный класс. Да ладно, ребята! Что, солнце припекло? Я думал, что вы хоть похлопаете", — заявил Байден.

После этого глава США добавил, что студенты точно посмеются, когда речь пойдет о ВМС. На эту реплику публика все же ответила аплодисментами.

#байден #студенты #шутка
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