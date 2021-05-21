Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего мэра Майкопа

Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего мэра Майкопа
sledcom.ru  / Следственный комитет Российской Федерации

Экс-мэр Майкопа Андрей Гетманов стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в мошенничестве.

Сотрудники СК РФ по Республике Адыгея сообщили, что дело открыто по материалам, поступившим из местного отделения УФСБ России. Гетманову могут быть предъявлены обвинения по факту мошенничества в особо крупном размере.

Следствием было установлено, что бывший градоначальник летом 2017 года предпринял попытки хищения имущества своего знакомого в виде трех земельных участков. Они расположены на территории МО "Кужорское сельское поселение" Майкопского района республики.

#ск рф #майкоп #Андрей Гетманов #алыгея
Российские дипломы могут получить QR-коды
Российские дипломы могут получить QR-коды
Минобрнауки России подготовило нововведение для оформления дипломов. Ведомство предложило внедрить в документ QR-коды, чтобы упростить работодателям доступ к портфолио.
Общество
22:54 | 21 мая
США приняли новый пакет санкций против строительства "Северного потока — 2"
США приняли новый пакет санкций против строительства "Северного потока — 2"
Правительство Соединенных Штатов одобрило новый пакет ограничительных мер против российских предприятий и организаций, участвующих в строительстве "Северного потока — 2".
Политика
22:52 | 21 мая
Байден выпросил аплодисменты у студентов после очередной несмешной шутки
Байден выпросил аплодисменты у студентов после очередной несмешной шутки
Президент США Джо Байден обиделся на студентов Академии береговой охраны США, которые не оценили его шутку. Инцидент произошел во время визита главы в учебное заведение.
Политика
21:57 | 21 мая