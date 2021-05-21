Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего мэра Майкопа

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Экс-мэр Майкопа Андрей Гетманов стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в мошенничестве.

Сотрудники СК РФ по Республике Адыгея сообщили, что дело открыто по материалам, поступившим из местного отделения УФСБ России. Гетманову могут быть предъявлены обвинения по факту мошенничества в особо крупном размере.

Следствием было установлено, что бывший градоначальник летом 2017 года предпринял попытки хищения имущества своего знакомого в виде трех земельных участков. Они расположены на территории МО "Кужорское сельское поселение" Майкопского района республики.