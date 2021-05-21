Литовские СМИ признали поражение в санкционном противостоянии с Москвой

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Контрответ России на санкционные меры Литвы поставил Вильнюс в глупое положение, признают аналитики издания Baltnews.lt.

Литва, которая присоединилась к санкционной агрессии стран Запада против России, попала в сложное положение и рискует собственной экономикой в угоду русофобии, рассуждают эксперты. Москва закрыла Вильнюсу доступ на российский рынок и оставила без транзита грузов из РФ, что принесло убытки для прибалтийской страны.

"Единственный серьезный источник поступлений – экспорт русофобии", — отмечают литовские СМИ.

Более того, Россия может не ограничиться только этими мерами и принять новые контрсанкции, которые болезненно ударят по экономике Литвы, пишет "НьюИнформ".

"В отличие от Вильнюса, у Москвы козыри есть", — утверждают аналитики издания.

Не исключено, что прибалтийская страна также хотела попасть в список недружественных для России стран, чтобы угодить западным спонсорам и получить какое-то финансирование, но Москва не включила Вильнюс в черный список, чем поставила русофобов Литвы в глупое положение, резюмируют СМИ.