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Свыше трех тысяч пляжей будут работать в купальный сезон в России

Общество

Свыше трех тысяч пляжей будут работать в купальный сезон в России
Федеральное агентство новостей  / Евгения Авраменко

Пляжи заканчивают оборудовать и подготавливать к купальному сезону. Летом их откроется свыше трех тысяч, заявил начальник отдела ГИМС МЧС РФ Андрей Печенин.

Пока запланировано открытие 3100 пляжей, но их число может увеличиться из-за закрытия границ со многими странами. Граждане будут выбирать внутренние направления, включая не курортные регионы, отметил Печенин.

В прошлом году на учете спасателей было меньше пляжей 3020. Это объясняется введенными ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. Местам отдыха могут запретить работать, если дно в зоне купания не очищено и нет положительного заключения от Роспотребнадзора о пригодности воды, отсутствует спасательное оборудование.

#пляж #море #купальный сезон
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