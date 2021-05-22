Haló noviny: позор, что Чехия стала второй недружественной РФ страной

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Воинствующие русофобы из правящей партии Чехии допустили серьезную ошибку, которая привела к тому страна была названа вторым, после США, недружественным России государством.

Такое мнение в материале для местного издания Haló noviny высказал чешский политик Томаш Калаб, который уверен, что за пренебрежение, которое Прага продемонстрировала Москве, расплачиваться придется простым чехам.

«Огромный позор, что, помимо США, второй недружественной страной объявлена Чешская Республика, которая обязана Советскому Союзу своим послевоенным будущим. Но удивляться нечему», — пишет Калаб.

Самое главное, по его словам, Чехия, отказавшись от качественной российской вакцины от коронавируса «Спутник V», потеряет много жизней. А ведь российский препарат в самые критические недели борьбы с пандемией мог бы ускорить процесс массовой вакцинации.

«Карта Врбетице», отметил политик, была разыграна с единственной целью – не допустить Россию к достройке чешских Атомных электростанций. Однако, по мнению экспертов, осуществить планы Чехии по строительству новых блоков АЭС без «Росатома» практически нереально.

Американцы же, добавил Калаб, только рады отрезать Европу от российских нефти и газа. В США это называют «помочь Европе обрести энергетическую безопасность». Но при этом американцы намерены сами продавать европейцам собственный сланцевый газ, за который чехам, например, придется платить гораздо больше, чем они платили за российское топливо. А это значит, что ошибка чешских политиков, станет дополнительным ударом по карману простых людей.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, в апреле текущего года Прага обвинила Россию во взрывах на складах боеприпасов в селе Врбетица, произошедших в 2014 году. Под предлогом этих обвинений Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, а после зеркального ответа Москвы, добавила, что страну до конца мая должны будут покинуть еще 63 сотрудника посольства РФ в Праге.

В мае Москва обнародовала список недружественных к России стран, в который вошли всего два государства - Соединенные Штаты Америки и Чешская Республика.