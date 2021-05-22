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Золотарев: на встрече с Путиным Байден закроет украинский вопрос

Ближнее зарубежье

Золотарев: на встрече с Путиным Байден закроет украинский вопрос
Федеральное агентство новостей  / Степан Коцаба

Киеву давно пора признать, что вселенная не вращается вокруг Украины, и на Западе она стала для всех головной болью.

Такое мнение в эфире телеканала КРТ высказал украинский политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Бытует такая иллюзия, что весь мир, вселенная… с вниманием – весь мир с нами, все вращается вокруг Украины, такой украиноцентризм… Это одна из очень опасных иллюзий, за которую нам придется, очевидно, очень скоро очень дорого расплачиваться в полной мере», — заявил эксперт.

Ситуацию, по его словам, наглядно иллюстрирует история с российским газопроводом «Северный поток – 2», который в конце концов все-таки будет достроен, украинская газотранспортная система из-за этого превратится в груду железа, а страна потеряет три миллиарда ежегодной прибыли

Таким образом, на фоне ухудшения военно-стратегической ситуации, и украинская труба, по которой российский газ транзитом шел в Европу, перестает быть для Киева одним из главных «страховых полисов»

 «Сколько я помню, 30 лет нам рассказывали про чудо-трубу, которая – национальное достояние, с которой расставаться нельзя. Ну, национальное достояние превратится в металлолом», — подчеркнул Золотарев.

Золотарев: на встрече с Путиным Байден закроет украинский вопрос
Инфореактор  / publicdomainpictures.net / pixabay.com

Поэтому можно констатировать, что в Европе от Украины давно устали, ее там воспринимают, как головную боль. А для Америки Украина давно является «трофейным вопросом», и главу Госдепартамента США Энтони Блинкена сейчас гораздо больше волнуют Китай и Россия.

И как бы Киев не требовал нигде не обсуждать «Украину без Украины», но, скорее всего, на предстоящем саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который запланирован на июнь, украинский вопрос будет окончательно закрыт, заключил Андрей Золотарев.

#европа #украина #киев #америка #запад #золотарев
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