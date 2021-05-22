Познер объяснил, почему Илон Маск так популярен у молодежи

Global Look Press / Christophe Gateau/dpa

Американский миллиардер Илон Маск не является представителем власти, он олицетворяет собой самостоятельность, и это отчасти это является причиной его большой популярности у молодых людей во всем мире.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал российский журналист и телеведущий Владимир Познер, комментируя участие Илона Маска в российском марафоне «Новое знание», в ходе которого миллиардер ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия.

По словам Владимира Познера, Илон Маск завоевал популярность не только российской молодежи, но и молодых людей во всем мире – подрастающему поколению нравится смелость и дерзость Маска, а также его внутренняя свобода, то, каким он видит будущее человечества. Кроме того, людей восхищают конкретные достижения Илона Маска.

«Кстати говоря, Маск и в Америке занимает неофициальное положение. Он – самостоятельный человек, и это тоже одна из причин его привлекательности. Он представляет не власть, а свободное человечество», – добавил Владимир Познер.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Напомним, в пятницу, 21 мая, глава американских компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск стал участником стартовавшего в четверг в Москве марафона «Новое знание». Помимо Москвы, местом проведения марафона станут также Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Казань, Сочи, Новосибирск и Владивосток.

Форум продлится до субботы, и в его рамках, охватывающих такие направления, как история и культура, знания, спорт, индустрия и промышленность, IT, наука и технологии, выступят порядка 150 спикеров, в том числе и журналист Владимир Познер.

Илон Маск, общаясь в пятницу с молодежной аудиторией форума в Москве, заявил, что Международная космическая станция (МКС) стала в истории стран-участниц важным проектом, но человечеству пришло время отправится на освоение Луны и Марса, не задерживаясь больше на околоземной орбите.

Global Look Press / Christophe Gateau/dpa

Также миллиардер высказал мнение, что Москве и Вашингтону следует расширять диалог, и сообщил, что в скором времени продукция компании Tesla появится в РФ, Казахстане и других странах бывшего Советского Союза. А Россию. По словам Маска, в компании Tesla рассматривают как место возможного производства электроавтомобилей. Например, власти Калужской области и Удмуртии уже выразили готовность разместить заводы Маска на своей территории.