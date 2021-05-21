Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Представитель ЕС рассказал о планах лидеров Евросовета по отношениям с Россией

Политика

Представитель ЕС рассказал о планах лидеров Евросовета по отношениям с Россией
pixabay.com  / 

Евросоюз хочет наладить стабильные отношения с Россией и обсудить пути их достижения на предстоящем саммите в Брюсселе.

Планы Евросоюза по отношениям с РФ обозначил высокопоставленный представитель ЕС в беседе с прессой. Дипломат сказал, что в рамках саммита состоится стратегическая дискуссия по связям с Россией.

"Первым главным сообщением будет осуждение действий России по отношению к странам ЕС, солидарность с членами ЕС и нашими восточными партнерами. Второе — поручение главе дипломатии Жозепу Боррелю подготовить отчет по отношениям с Россией", — сообщил представитель ЕС.

Ранее глава евродипломатии Боррель созвал внеплановый саммит ЕС на 24–25 мая. Главными темами станут борьба с коронавирусом и отношения с Россией.

#россия #евросоюз #боррель
Литовские СМИ признали поражение в санкционном противостоянии с Москвой
Литовские СМИ признали поражение в санкционном противостоянии с Москвой
Контрответ России на санкционные меры Литвы поставил Вильнюс в глупое положение, признают аналитики издания Baltnews.lt.
Политика
21:21 | 21 мая
Свыше трех тысяч пляжей будут работать в купальный сезон в России
Свыше трех тысяч пляжей будут работать в купальный сезон в России
Пляжи заканчивают оборудовать и подготавливать к купальному сезону. Летом их откроется свыше трех тысяч, заявил начальник отдела ГИМС МЧС РФ Андрей Печенин.
Общество
21:20 | 21 мая
Погребинский: Зеленский почувствовал себя бесстрашным Наполеоном
Погребинский: Зеленский почувствовал себя бесстрашным Наполеоном
Новая реальность, в которой живет Украина, заключается в том, что ее президент Владимир Зеленский не чувствует никаких ограничений, как будто он чувствует себя Наполеоном в расцвете сил.
Ближнее зарубежье
20:49 | 21 мая