Представитель ЕС рассказал о планах лидеров Евросовета по отношениям с Россией

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Евросоюз хочет наладить стабильные отношения с Россией и обсудить пути их достижения на предстоящем саммите в Брюсселе.

Планы Евросоюза по отношениям с РФ обозначил высокопоставленный представитель ЕС в беседе с прессой. Дипломат сказал, что в рамках саммита состоится стратегическая дискуссия по связям с Россией.

"Первым главным сообщением будет осуждение действий России по отношению к странам ЕС, солидарность с членами ЕС и нашими восточными партнерами. Второе — поручение главе дипломатии Жозепу Боррелю подготовить отчет по отношениям с Россией", — сообщил представитель ЕС.

Ранее глава евродипломатии Боррель созвал внеплановый саммит ЕС на 24–25 мая. Главными темами станут борьба с коронавирусом и отношения с Россией.