Украину сравнили с «блохой на лошади» в эфире передачи «Время покажет»

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Украинский политолог Вадим Чанкин удивил гостей передачи "Время покажет" фразой об отношениях Киева и Вашингтона и спровоцировал неоднозначную реакцию.

Во время эфира "Время покажет" на Первом канале эксперты обсудили Украину и ее отношения с Соединенными Штатами. Всех присутствующих удивил киевский политолог, сделавший громкое заявление.

"Украина нужна США так же, как США нужны Украине. Украина — это форпост для США, поэтому она должна ставить маленькие условия", — заявил Чанкин.

Фраза поразила ведущего программы и руководителя издания PolitRussia Руслана Осташко. Публицист Юрий Кот в свою очередь ответил Чанкину очень емким высказыванием.

"Блоха на заднице лошади тоже мнит себя кавалеристом", — отметил он.

Член Общественной палаты РФ Никита Данюк тоже поддержал дискуссию и напомнил украинскому политологу, что без согласования с США на высокие посты на Украине не назначают, и это является нонсенсом.