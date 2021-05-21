Роспотребнадзор возьмется за отельеров из-за неразберихи на рынке туристических услуг

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Царящая в сфере туристических услуг неразбериха с ценами перед началом летнего сезона в курортных городах России привлекла внимание Роспотребнадзора, ФАС и Ростуризма.

Власти обратили внимание на рост цен на размещение туристов в отелях, который был спровоцирован недобросовестными отельерами. Роспотребнадзор, ФАС и Ростуризм отметили, что недопустимо отменять бронирование номеров в одностороннем порядке ради их перепродажи по завышенной цене. Ведомства займутся не только вопросом ценообразования на гостиницы в курортных городах, но и качеством предоставляемых ими услуг, отметила в беседе с "Экономикой сегодня" профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь.

Временный запрет на авиасообщение с Турцией внес свою лепту, теперь россияне охотно бронируют номера на российских морских курортах. Отельеры спешно отменяют бронирование, за которое уже внесена оплата, для перепродажи по новой цене. Подобные махинации отелей портят в итоге репутацию агентов и не лучшим образом сказываются на популярности внутреннего туризма в России.

Роспотребнадзор подчеркнул, что отказаться от выполнения договора в одностороннем порядке может только потребитель, в противном случае отель нарушает права туристов, и напомнил владельцам отелей, что в ведомстве уже существует практика правоприменения для урегулирования цен на туристические услуги, которые были отработаны в 2014 году во время Олимпиады в Сочи. Грамотный подход тогда позволил не допустить коллапса с размещением гостей мероприятия.

В дополнение к этому Ростуризм призвал граждан подавать жалобы на недобросовестных отельеров на специальном сайте туризмконтроль.рф.

Дехтярь отметила, что государству следует взять на себя вопрос урегулирования ценообразования в данной сфере, как это было продемонстрировано в проекте туристического кешбэка для россиян, которые путешествуют по стране.