Объявлено о начале партнерства Медиагруппы «Патриот» и VNews World

Медиагруппа «‎Патриот» /

Заявление о старте сотрудничества между Медиагруппой "Патриот" и интернет-изданием VNews World опубликовано 21 мая.

VNews World ежедневно представляет своей аудитории новости, которые освещают события в Российской Федерации. Авторы издания освещают темы аналитики, ветеранского движения, закона, безопасности, политики, общества и другие.

"Это СМИ, честно транслирует главные события в стране. Будем совместными усилиями продолжать объективное освещение политических, культурных и социально-экономических процессов", — заявил глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

Радостью от начала партнерства поделился и главный редактор VNews World Юрий Залога. Он выразил уверенность, что средства массовой информации выиграют от совместной работы, передает пресс-служба Медиагруппы "Патриот".