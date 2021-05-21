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Объявлено о начале партнерства Медиагруппы "Патриот" и VNews World

Общество

Объявлено о начале партнерства Медиагруппы «Патриот» и VNews World
Медиагруппа «‎Патриот»  / 

Заявление о старте сотрудничества между Медиагруппой "Патриот" и интернет-изданием VNews World опубликовано 21 мая.

VNews World ежедневно представляет своей аудитории новости, которые освещают события в Российской Федерации. Авторы издания освещают темы аналитики, ветеранского движения, закона, безопасности, политики, общества и другие.

"Это СМИ, честно транслирует главные события в стране. Будем совместными усилиями продолжать объективное освещение политических, культурных и социально-экономических процессов", — заявил глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

Радостью от начала партнерства поделился и главный редактор VNews World Юрий Залога. Он выразил уверенность, что средства массовой информации выиграют от совместной работы, передает пресс-служба Медиагруппы "Патриот".

#сотрудничество #партнерство #медиагруппа патриот #VNews World
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