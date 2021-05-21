Роспотребнадзор объяснил, что делать в случае отмены авиарейса

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Авиакомпании могут задерживать рейсы по техническим причинам или из-за плохой погоды. Роспотребнадзор объяснил, что делать в такой ситуации.

Пассажир имеет право отказаться от рейса и потребовать моральную компенсацию. Авиаперевозчик должен вернуть стоимость билета, даже если он был "невозвратным". Кроме того, с компании можно потребовать штраф за опоздание пассажира в пункт назначения.

Матери с детьми до семи лет могут потребовать комнату для отдыха. За ожидание рейса более двух часов пассажиры имеют право на два телефонных звонка или СМС-сообщения. В случае более долгой задержки авиаперевозчики должны предоставить горячее питание и размещение в гостинице, говорится на сайте Роспотребнадзора.