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Роспотребнадзор объяснил, что делать в случае отмены авиарейса

Общество

Роспотребнадзор объяснил, что делать в случае отмены авиарейса
pixabay.com  / 

Авиакомпании могут задерживать рейсы по техническим причинам или из-за плохой погоды. Роспотребнадзор объяснил, что делать в такой ситуации.

Пассажир имеет право отказаться от рейса и потребовать моральную компенсацию. Авиаперевозчик должен вернуть стоимость билета, даже если он был "невозвратным". Кроме того, с компании можно потребовать штраф за опоздание пассажира в пункт назначения.

Матери с детьми до семи лет могут потребовать комнату для отдыха. За ожидание рейса более двух часов пассажиры имеют право на два телефонных звонка или СМС-сообщения. В случае более долгой задержки авиаперевозчики должны предоставить горячее питание и размещение в гостинице, говорится на сайте Роспотребнадзора.

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