The National Interest перечислил пять видов смертоносного оружия РФ в Арктике

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Россия готова к арктическим операциям лучше, чем кто бы то ни было. Большую роль в этом играют вооружение и опыт, доставшиеся Москве от Советского Союза, который готовился воевать через этот регион в период холодной войны как в воздухе, так и на море. Такое мнение выразили эксперты американского издания The National Interest.

За последние годы страны, граничащие с Арктикой, столкнулись с серьезной угрозой их безопасности. Несмотря на то, что таяние арктических льдов открыло морские пути и возможности для эксплуатации подводных ресурсов, государства стали более уязвимыми, констатировали аналитики.

Тем временем Россия располагает самым обширным ледокольным флотом в мире. Помимо этого, эксперты выделяют целый ряд других «смертоносных возможностей», которые Москва может использовать для защиты своих интересов в Северном Ледовитом океане.

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Гарант доступа в Арктику

Единственное судно, которое позволит выйти в Арктику, — это ледокол. Ведь потепление не только не устраняет арктический лед, а, напротив, делает движение льдин менее предсказуемым.

Необходимость в такого рода суднах возрастает по мере расширения доступа в Арктику и повышения коммерческого интереса. Ледоколы позволяют гражданским и военным кораблям выполнять свои регулярные задачи. При этом Россия сохраняет безусловное лидерство в этой области вооружений.

«В обозримом будущем Россия лучше всего подготовлена к тому, чтобы служить гарантом глобального доступа в Арктику. <…> Россия эксплуатирует четыре атомных океанских ледокола-судна, которые обладают достаточной мощностью и дальностью полета для поддержки военных экспедиций через Арктику», — рассказывают американские эксперты.

пресс-служба ОСК /

Если в распоряжении Москвы есть большое число традиционных ледоколов, то США имеют доступ лишь к трем суднам береговой охраны.

«Ледоколы гарантируют российским военным доступ в Арктику с уверенностью, которой не обладает ни одна другая страна. Это дает России большую свободу в планировании своей военной стратегии и стратегии доступа к ресурсам в полярном регионе», — полагают в The National Interest.

Страх оппонентов

Во времена холодной войны военно-морские силы США, Великобритании и СССР активно боролись за господство в Северном Ледовитом океане. По оценке американских экспертов, сегодня российские подводники имеют достаточно большой опыт работы в арктическом регионе и высокую поддержку старых советских баз вдоль океана.

На вооружении ВМФ РФ до сих пор стоит шесть подлодок класса «Акула», которые были произведены в 1980-х годах и наводили настоящий ужас на противников. Субмарина может эффективно работать как подо льдом, так и в открытом море.

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Перехватчик МиГ-31

Большое значение в Артике приобретает авиация наземного базирования. Отдельного внимания, по мнению The National Interest, заслуживает перехватчик Миг-31 Foxhound. Его предназначение состояло в том, чтобы выслеживать и уничтожать американские бомбардировщики, которые пытались прорвать советскую противовоздушную оборону.

«Конечно, Foxhound будет бороться против самых передовых истребителей поколения 4,5 и поколения 5, которые могут предложить США. <…> Россия эксплуатирует около 200 истребителей Миг-31 между ВМФ и ВВС, предпринимает шаги по возрождению и совершенствованию инфраструктуры поддержки своих арктических авиабаз», — отметили американские эксперты.

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«Медведь» в воздухе

Еще одно советское вооружение, сохранившее боеспособность, — боевой самолет Ту-95 «Медведь». Гибкий планер особенно хорошо ощущает себя в холодном небе Арктики, полагают аналитики. Бомбардировщик может нести противокорабельные и надводные крылатые ракеты.

Кроме того, «Медведь» способен действовать далеко за пределами досягаемости наземных и палубных истребителей. Это позволяет ему не бояться вражеских перехватчиков.

twitter.com / @mod_russia

Спецназ в Арктике

Суровый климат арктического региона делает даже самые большие острова в Северном Ледовитом океане непригодными для жизни. В таких условиях военным нужны крупные пехотные или бронетанковые соединения.

Однако СССР нашел выход из ситуации еще во время холодной войны. Тогда команды спецназа готовились атаковать объекты НАТО в Норвегии, на Фарерских островах, в Исландии и других местах.

За последние годы Россия также мобилизовала формирования специального назначения, предназначенные для дислокации в Арктике. В труднодоступные регионы их доставляют подлодки, самолеты и надводные корабли. Там они оказывают помощь в поисково-спасательных операциях.