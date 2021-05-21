Болгары заявили о возрождении России под руководством Путина

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин никогда не предаст интересы своей страны, уверены болгарские пользователи. Об этом пишут СМИ.

Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" заявил, что Россия "выбьет зубы" всем, кто попробует ее где-то "укусить". Высказывание российского лидера вызвало бурную реакцию у болгарских пользователей: кто-то посчитал слова российского лидера резкими, однако большинство назвали высказывание Путина эффектным и решительным.

"Он возродил Россию. Он мужик, никогда не предаст интересы своей родины — в отличие от правителей других стран!", — восхитился комментатор с ником Нерусофил.

Ранее сообщалось, что болгарские СМИ оценили отмену санкций против "Северного потока — 2". В Сети отметили, что Россия, не обращая внимание на угрозы и санкции, продолжила реализацию проекта.