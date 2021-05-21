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Блогер-мама назвала полезными советы Роспотребнадзора об антистресс-игрушках

Общество

Блогер-мама назвала полезными советы Роспотребнадзора об антистресс-игрушках
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Рекомендации по выбору антистресс-игрушек опубликовал Роспотребнадзор. Блогер-мама Татьяна Зверева оценила важность советов по трендовым изделиям — поп-ит, симпл-димпл и сквиш.

Изначально антистресс-игрушки, ставшие популярными в TikTok, предназначались для людей с неврологическими расстройствами. При нажатии на игрушку слышен щелкающий звук, его необходимость часто возникает в состоянии стресса. В Роспотребнадзоре предупредили, что игрушки должны иметь маркировку с названием, страной-производителем, местонахождением изготовителя, а также минимальным возрастом ребенка, составом и датой изготовления.

В своем блоге Татьяна Зверева рассказывает об уходе за ребенком с аллергией. Она заявила, что несертифицированные игрушки представляют для детей большую опасность. Также блогер-мама отметила, что отслеживание современных тенденций со стороны Роспотребнадзора — это очень хорошо. Многие игрушки, которые приходят в Россию из Китая, не имеют никаких маркировок и сертификатов.

"Дети и взрослые, которые их трогают, получают разные реакции от ненадлежащих красителей. Даже когда эти детские игрушки нюхаешь, то видно, что резина или силикон не предназначены для этих игрушек. Поэтому отлично, когда ведомство отслеживает тенденции и во благо родителям говорит, на что обратить внимание, чтобы не получить нежелательные проблемы со здоровьем", — заявила Зверева в беседе с ФАН.

В заключение блогер добавила, что при выборе игрушек всегда обращает внимание на цвет, запах и наличие сертификатов.

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