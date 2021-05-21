Погребинский: Зеленский почувствовал себя бесстрашным Наполеоном

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Новая реальность, в которой живет Украина, заключается в том, что ее президент Владимир Зеленский не чувствует никаких ограничений, как будто он чувствует себя Наполеоном в расцвете сил.

Такую оценку словам украинского лидера дал киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя вчерашнюю большую пресс-конференцию Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Зеленский на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его пребывания на посту президента Украины, заявил, что «строит государство без войны».

Говоря о перспективах Украины, Зеленский, подчеркнул, что страну ждет сложный, тернистый путь.

«Мы отчетливо понимаем, что мир должен быть сильным, стойким. Это напрямую зависит от мощи нашей украинской армии. Армия обязана быть сильной всегда и везде — как на суше, так и в воздухе», — подчеркнул украинский президент, который два года назад пришел к власти, обещая избирателям остановить войну в Донбассе.

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Как сообщал ранее Украинский институт политики, из 49 данных Зеленским во время выборов обещаний, он полностью выполнил лишь восемь – и все они не касались вопросов первостепенной важности, как, например, закон об импичменте.

Еще 22 из 49 предвыборных обещаний Зеленского ко второй годовщине его президентства оказались выполнены частично, но дело, не доделанное до конца нельзя считать законченным. А 13 своих предвыборных обещаний Зеленский либо не выполнил вообще, либо, как это произошло в шести случаев, сделал прямо противоположное тому, что обещал избирателям. Война в Донбассе не остановлена, тарифы на жилищно-коммунальные услуги не только не были уменьшены вдвое, но и продолжили расти, население живет за чертой бедности, а коррупция до сих пор не побеждена, напоминает украинский институт политики.

И на фоне этой безрадостной картины Зеленский на своей пресс-конференции заявил, что в стране появилась тенденция на «закручивание гаек» по отношению к экономическим и политическим оппонентам. Таким образом, по словам президента, власти демонстрируют обществу образ «сильной руки».

Комментируя выступление Владимира Зеленского, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что Украина существует в новой реальности, которая заключается в полном отсутствии каких-либо ограничений для президента.

«Когда человек не чувствует никаких ограничений и ему закон не писан, то он со временем становится как бы таким ощущением, что он на самом деле не играет Наполеона, как уже было в его творческой истории, а что он и есть Наполеон в расцвете сил. Поэтому ему никто не указ», — подчеркнул политолог.