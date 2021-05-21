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Глава Подмосковья "прорекламировал" регион для размещения завода Tesla

Экономика

Глава Подмосковья «прорекламировал» регион для размещения завода Tesla
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Губернатор Андрей Воробьев перечислил преимущества Московской области с точки зрения строительства завода по производству электрокаров Tesla.

Он предложил главе американского автопроизводителя Илону Маску найти для предприятия идеальное место в регионе, пишет сайт 360tv.ru.

"Подмосковье, безусловно, лучшее место для завода Tesla. Лучшие кадры, безупречная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы найдем для вас идеальное место", — написал Воробьев в Twitter.

В ходе форума "Новое знание", который прошел 21 мая, Илон Маск рассказал о том, что его компания в скором времени может официально выйти на рынок России, а кроме того, возможна организация локального производства.

#воробьев #завод #подмосковье #московская область #маск #tesla #электрокары
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