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Изъятие 32,5 млрд рублей у Абызова признано законным по решению Мосгорсуда

Происшествия
  /   Обновлено: 21 мая 2021 19:55

Изъятие 32,5 млрд рублей у Абызова признано законным по решению Мосгорсуда
Агентство городских новостей Москва  / Зыков Кирилл

Мосгорсуд отклонил жалобы по делу экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова о взыскании с его счетов и пяти иностранных компаний 32,5 млрд рублей.

"Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобы — без удовлетворения", — отмечается в заявлении инстанции.

Отметим, что жалобы на решение Гагаринского суда о взыскании удалось рассмотреть только с третьей попытки. В первый раз слушание прервали из-за плохого самочуствия Абызова, а во второй — из-за проблем с видеосвязью.

Михаил Абызов более двух лет находится в СИЗО, он является фигурантом трех уголовных дел.

#мосгорсуд #взыскание #абызов
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