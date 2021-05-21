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Музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга" приглашает на исторический концерт

Общество

Музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» приглашает на исторический концерт
СПб ГБУК «Петербург-Концерт»  / 

Международный музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга" приглашает жителей города и его гостей насладиться классической музыкой в стенах Михайловского замка.

В программе представлены любимые композиции императора Павла I, хозяина Михайловского замка. На сцене прозвучат арии из оперы "Волшебная флейта", симфония Дмитрий Бортнянского и многие другие интересные классические произведения. Гости смогут насладиться даже гимном Мальтийского ордена, представителем которого являлся сын Екатерины II.

Концерт пройдет в сопровождении Международного симфонического оркестра "Таврический", сообщает Медиагруппа "Патриот". За дирижерским пультом для зрителей будет работать Василий Синайский. Произведения исполнят одни из самых лучших солистов Ереванской оперы. Концерт состоится в субботу, 22 мая, в 19:00.

#концерт #дворцы санкт петербурга #михайловский замок
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