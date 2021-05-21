Зеленский поддержал решение СНБО о бессрочном продлении антироссийских санкций

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении антироссийских санкций на неопределенный срок.

Мера украинских властей коснулась руководителей ДНР Дениса Пушилина и ЛНР Леонида Пасечника, а также ряда российских граждан. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на интернет-портале президентского офиса.

Зеленский также поддержал продление на три года ограничений в отношении российских средств массовой информации. В список попали МИА "Россия сегодня", газета "Московский комсомолец" и другие.