Соратники Навального перестали публиковать материалы о самочувствии осужденного блогера

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Соратники осужденного блогера Алексея Навального молчат об улучшении состояния его здоровья. Нагнетаемая истерия в соцсетях оказалась ложной.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что здоровье Навального восстановилось после трех недель голодовки. Блогер нормально питается, может общаться с родными, его вес составляет 82 килограмма.

Соратники блогера ранее использовали информацию о тяжелом состоянии здоровья Навального как инструмент для усиления протестной повестки. В соцсетях по этому поводу развернулась масштабная кампания. Журналисты издания "ПолитЭксперт" обратили внимание на то, что истерия в Сети быстро сошла на нет после появления сообщений о хорошем самочувствии блогера. Авторы материала отметили, что соратники Навального предпочитают использовать только негативные новости о блогере для информационного сопровождения протестной активности.