Сборная России возглавила таблицу группы A после победы над Чехией на ЧМ

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Российская хоккейная сборная переиграла Чехию в стартовом матче планетарного первенства.

Гол Михаила Григоренко за 19 секунд до конца основного времени матча с Чехией позволил сборной России победить и набрать первые три очка на ЧМ-2021. Встреча прошла на арене Олимпийского центра в Риге. Чешские хоккеисты трижды сравнивали счет по ходу поединка, однако Григоренко сумел воспользоваться оплошностью обороны номинальных гостей.

Второй матч на турнире сборная России проведет 22 мая. Команда Валерия Брагина сыграет с Великобританией. На групповом этапе россиянам также предстоит встретиться с командами Швеции, Швейцарии, Белоруссии, Дании и Словакии.