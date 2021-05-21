Губернатор Ростовской области объявил о дне траура по погибшим рабочим

donland.ru / Пресс-служба Губернатора Ростовской области

Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что память погибших почтут 22 мая. Сотрудники местного водоканала стали жертвами ЧП.

Губернатор заметил, что смерть десяти местных жителей могла произойти из-за несоблюдения техники безопасности. Он также поручил выплатить семьям погибших компенсацию в размере 1 млн рублей, а пострадавшие получат от 400 до 200 тыс. рублей.

По предварительной версии, бригада приехала в поселок Дмитриадовка, чтобы провести работы на очистных сооружениях. В процессе произошел выброс газа, предположительно, метана. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.