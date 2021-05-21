Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Губернатор Ростовской области объявил о дне траура по погибшим рабочим

Общество

Губернатор Ростовской области объявил о дне траура по погибшим рабочим
donland.ru  / Пресс-служба Губернатора Ростовской области

Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что память погибших почтут 22 мая. Сотрудники местного водоканала стали жертвами ЧП.

Губернатор заметил, что смерть десяти местных жителей могла произойти из-за несоблюдения техники безопасности. Он также поручил выплатить семьям погибших компенсацию в размере 1 млн рублей, а пострадавшие получат от 400 до 200 тыс. рублей.

По предварительной версии, бригада приехала в поселок Дмитриадовка, чтобы провести работы на очистных сооружениях. В процессе произошел выброс газа, предположительно, метана. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

#смерть #траур #рабочие
Болгары заявили о возрождении России под руководством Путина
Болгары заявили о возрождении России под руководством Путина
Президент России Владимир Путин никогда не предаст интересы своей страны, уверены болгарские пользователи. Об этом пишут СМИ.
Политика
20:00 | 21 мая
Блогер-мама назвала полезными советы Роспотребнадзора об антистресс-игрушках
Блогер-мама назвала полезными советы Роспотребнадзора об антистресс-игрушках
Рекомендации по выбору антистресс-игрушек опубликовал Роспотребнадзор. Блогер-мама Татьяна Зверева оценила важность советов по трендовым изделиям — поп-ит, симпл-димпл и сквиш.
Общество
19:57 | 21 мая
Глава Подмосковья "прорекламировал" регион для размещения завода Tesla
Глава Подмосковья "прорекламировал" регион для размещения завода Tesla
Губернатор Андрей Воробьев перечислил преимущества Московской области с точки зрения строительства завода по производству электрокаров Tesla.
Экономика
19:54 | 21 мая