Клишас предложил запретить экстремистам участвовать в любых выборах

ФБА «Экономика сегодня» / Кирилл Чулков

Сенатор Совфеда РФ Андрей Клишас предложил запретить причастным к экстремизму лицам участвовать в выборах всех уровней.

Сейчас документ предусматривает запрет для лиц, причастных к экстремизму, принимать участие в выборах в Госдуму. Сенатор считает, что необходимо расширить действие законопроекта.

"Ограничение избирательного права лиц, признанных судом причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций, коснется избрания на все выборные должности", — указано в предлагаемой поправке.

Также отмечается, что причастность лиц к таким организациям будет определяться через суд. Клишас подчеркнул, что поправки дадут дополнительные гарантии реализации избирательного права.