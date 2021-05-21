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Клишас предложил запретить экстремистам участвовать в любых выборах

Политика
  /   Обновлено: 21 мая 2021 18:42

Клишас предложил запретить экстремистам участвовать в любых выборах
ФБА «Экономика сегодня»  / Кирилл Чулков

Сенатор Совфеда РФ Андрей Клишас предложил запретить причастным к экстремизму лицам участвовать в выборах всех уровней.

Сейчас документ предусматривает запрет для лиц, причастных к экстремизму, принимать участие в выборах в Госдуму. Сенатор считает, что необходимо расширить действие законопроекта.

"Ограничение избирательного права лиц, признанных судом причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций, коснется избрания на все выборные должности", — указано в предлагаемой поправке.

Также отмечается, что причастность лиц к таким организациям будет определяться через суд. Клишас подчеркнул, что поправки дадут дополнительные гарантии реализации избирательного права.

#законопроект #совфед #клишас
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