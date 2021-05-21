Клишас предложил запретить экстремистам участвовать в любых выборах

ФБА «Экономика сегодня» / Кирилл Чулков
Сенатор Совфеда РФ Андрей Клишас предложил запретить причастным к экстремизму лицам участвовать в выборах всех уровней.
Сейчас документ предусматривает запрет для лиц, причастных к экстремизму, принимать участие в выборах в Госдуму. Сенатор считает, что необходимо расширить действие законопроекта.
"Ограничение избирательного права лиц, признанных судом причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций, коснется избрания на все выборные должности", — указано в предлагаемой поправке.
Также отмечается, что причастность лиц к таким организациям будет определяться через суд. Клишас подчеркнул, что поправки дадут дополнительные гарантии реализации избирательного права.