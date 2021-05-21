Шойгу рассказал о серийном выпуске боевых роботов с искусственным интеллектом

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Российские специалисты разработали боевых роботов с искусственным интеллектом. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, новые роботы могут самостоятельно принимать решения и эффективно участвовать в ходе боевых действий. При этом в настоящее время осуществляется их серийное производство.

"Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", — заявил министр.

Шойгу добавил, что сейчас продолжается модернизация Вооруженных сил России. По его словам, уровень современного вооружения в российских Стратегических ядерных силах составляет 86%, что является очень высоким показателем.