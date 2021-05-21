Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Шойгу рассказал о серийном выпуске боевых роботов с искусственным интеллектом

Армия
  /   Обновлено: 21 мая 2021 18:39

Шойгу рассказал о серийном выпуске боевых роботов с искусственным интеллектом
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Российские специалисты разработали боевых роботов с искусственным интеллектом. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, новые роботы могут самостоятельно принимать решения и эффективно участвовать в ходе боевых действий. При этом в настоящее время осуществляется их серийное производство.

"Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", — заявил министр.

Шойгу добавил, что сейчас продолжается модернизация Вооруженных сил России. По его словам, уровень современного вооружения в российских Стратегических ядерных силах составляет 86%, что является очень высоким показателем.

#россия #шойгу #роботы
Болгары заявили о возрождении России под руководством Путина
Болгары заявили о возрождении России под руководством Путина
Президент России Владимир Путин никогда не предаст интересы своей страны, уверены болгарские пользователи. Об этом пишут СМИ.
Политика
20:00 | 21 мая
Блогер-мама назвала полезными советы Роспотребнадзора об антистресс-игрушках
Блогер-мама назвала полезными советы Роспотребнадзора об антистресс-игрушках
Рекомендации по выбору антистресс-игрушек опубликовал Роспотребнадзор. Блогер-мама Татьяна Зверева оценила важность советов по трендовым изделиям — поп-ит, симпл-димпл и сквиш.
Общество
19:57 | 21 мая
Глава Подмосковья "прорекламировал" регион для размещения завода Tesla
Глава Подмосковья "прорекламировал" регион для размещения завода Tesla
Губернатор Андрей Воробьев перечислил преимущества Московской области с точки зрения строительства завода по производству электрокаров Tesla.
Экономика
19:54 | 21 мая