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Чешский журналист упрекнул власти в "черной ненависти" к России

Политика

Чешский журналист упрекнул власти в «черной ненависти» к России
pixabay.com  / 

Прага перепутала современную Россию с постсоветской страной 90-х, поэтому будет пожинать плоды собственной русофобии, утверждает чешский журналист Пршемысл Вотава.

Антироссийская позиция чешских властей приведет к тому, что Прага понесет экономические потери, уверен журналист.

"Россия превратилась в развитую державу, за ней рынок будущего. Мировые бренды имеют там свои представительства, а мы решили плыть против течения с черной ненавистью. Мы вернулись в холодную войну", — заявил Пршемысл Вотава.

Чехия стала объектом насмешек для большинства стран Европы, которые не поддержали Прагу в противостоянии с Москвой, заключил автор.

#россия #чехия #скандал
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