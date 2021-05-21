Чешский журналист упрекнул власти в «черной ненависти» к России

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Прага перепутала современную Россию с постсоветской страной 90-х, поэтому будет пожинать плоды собственной русофобии, утверждает чешский журналист Пршемысл Вотава.

Антироссийская позиция чешских властей приведет к тому, что Прага понесет экономические потери, уверен журналист.

"Россия превратилась в развитую державу, за ней рынок будущего. Мировые бренды имеют там свои представительства, а мы решили плыть против течения с черной ненавистью. Мы вернулись в холодную войну", — заявил Пршемысл Вотава.

Чехия стала объектом насмешек для большинства стран Европы, которые не поддержали Прагу в противостоянии с Москвой, заключил автор.