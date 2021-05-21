Пригожин готов помочь Смольному с Конюшенным Ведомством, если его выставят на торги

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заявил о готовности принять участие в торгах по Конюшенному Ведомству, если они будут объявлены.

Издание Peterburg News обратилось к предпринимателю с просьбой прокомментировать слова депутата петербургского ЗакСа Бориса Вишневского, заявившего, что Смольный должен решить судьбу Конюшенного Ведомства как можно скорее. Пригожин согласился с позицией Вишневского в этом вопросе, говорится в ответе бизнесмена, опубликованном пресс-службой компании "Конкорд".

"В части Конюшенного Ведомства я абсолютно согласен с господином Вишневским. Город не должен за собой таскать руины. Это ложится непреодолимым бременем на бюджет", — пояснил предприниматель.

Пригожин напомнил, что еще в 2018 году подавал заявку на реконструкцию исторического объекта, но дело так и не сдвинулось. По мнению предпринимателя, петербургским властям придется выставить Конюшенное Ведомство на торги.

"Город так или иначе должен выставить Конюшенное Ведомство на торги для реализации права на имущество и не только получить деньги в бюджет, но и остановить трагическое разрушение памятника. В случае, если это будет сделано, я готов помочь городу и участвовать в торгах", — отметил бизнесмен.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Евгений Пригожин сообщил, что в его инвестиционной компании есть должность специалиста по охране памятников. Бизнесмен даже готов предложить это место Вишневскому.

"Если Борис Лазаревич проявит интерес, у него будет уникальная возможность перейти от слов к делу", — заключил петербургский предприниматель.

Музей истории Петербурга отказался от Конюшенного Ведомства в конце 2020 года. У города не нашлось денег даже на противоаварийный ремонт объекта в прошлом году.