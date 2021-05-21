Шойгу заявил об успешных испытаниях более 300 видов нового вооружения в Сирии

Более 300 образцов новейшего вооружения прошли испытания в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Более 300 образцов новейшего вооружения прошли испытания в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в общей сложности в Сирии апробировали 316 образцов современного российского вооружения.

"Где еще можно еще проверить оружие? На войне. Как бы мы ни хотели, но госиспытания, войсковые испытания, армейские испытания — это все, конечно, хорошо. Но главная оценка ставится все-таки в зачетку там", — сказал Шойгу.

Он также добавил, что после испытаний некоторые образцы были сняты с вооружений. В их число вошли комплексы связи, и радиоэлектронной борьбы и разведки.