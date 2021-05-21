Умом, а не сердцем: Бербок набирает обороты в Германии, но голосовать будут за Лашета

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На днях кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет ясно дал понять, что во внешней политике будет строго следовать стратегии своего соратника — действующей главы немецкого правительства Ангелы Меркель. Именно она в свое время поддержала кандидатуру Лашета на пост председателя Христианско-демократического союза.

Произнося речь, Лашет отчеканил: «Я разделяю позицию канцлера». Другими словами, потенциальный преемник фрау Меркель ничего не станет менять во внешнеполитическом курсе по отношению к России: изредка будет критиковать ее за пресловутое нарушение прав человека, но при этом сохранять торговые отношения.

При этом Китай для ФРГ останется «конкурентом и партнером», а место Европы, как и прежде, будет «на стороне США и Канады».

Мудрая тактика, избранная премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия, может сыграть в его пользу, констатировала газета The Politico. Ведь немцы твердо стоят на страже заложенных фрау Меркель принципов во внешней политике, главное достоинство которых лежит в последовательности и многосторонности.

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«Нам нужна сильная Организация Объединенных Наций, нам нужны многовекторность и лучшие международные торговые отношения», — отметил немецкий политик.

Это также позволит Лашету выгодно выделяться на фоне внешнеполитического гула его соперников, в особенности партии «Зеленых», взгляды которой резко контрастируют с позицией правящего блока ХДС/ХСС.

Не так давно лидер экологической партии Анналена Бербок обмолвилась, что основными угрозами для безопасности страны она видит кибератаки, ухудшение климатических условий (они, по ее словам, куда страшнее войн) и конфликты между либеральными и авторитарными обществами.

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Чтобы этого избежать, продолжила Бербок, необходимо стратегически пересмотреть всю внешнюю политику страны, которая должна быть не только «активной», но также исключительно «общеевропейской». Причем больше инициативности должно исходить от Евросоюза.

«Мы видим, что происходит, когда немецкая, она же европейская, политика скорее реагирует вместо того, чтобы активно действовать — мы видели это во время событий в Крыму и Нагорном Карабахе», — заявила Бербок.

При этом, судя по последним соцопросам, консерваторы из ХДС и партия «Зеленых» идут нога в ногу. По оценке Politico, обе партии могут заполнить места в парламенте на 25% каждая. Тенденция к утрате симпатий правящей фракции видна по мартовским результатам региональных выборов. Так, например, в немецком Баден-Вюртемберге ХДС набрал 24,1%, а экологическая партия — целых 32,6%.

Далеко не однозначна ситуация и с будущим преемником канцлера немецкого правительства. Пока что симпатии находятся на стороне Анналены Бербок. Именно поэтому Армин Лашет, будучи экс-депутатом Европарламента, в последней речи сделал ставку на международную тематику. 40-летняя Бербок не может похвастать опытом нахождения на высоких постах в своей карьере в отличие от 60-летнего Лашета.

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Тем не менее, едва ли внешняя политика сыграет большую роль в сентябрьской предвыборной кампании. По мнению аналитиков, сейчас немцы больше сосредоточены на том, что происходит внутри страны, и как власть справляется с последствиями пандемии коронавируса.

Для таких целей у Лашета уже припрятан туз в рукаве — Совет Национальной безопасности Германии. Его созданием председатель ХДС пообещал заняться в первый год пребывания у власти. Новый орган поможет координировать стратегию министерств, особенно в условиях кризиса.

«В решающие моменты нашей стране нужен опыт всего правительства, включая спецслужбы, и все они должны сидеть за одним столом. Мы должны действовать единообразно, потому что вызовы становятся все более сложными», — призвал Лашет.

«Квантовым скачком» после коронавирусной инфекции Лашет видит Фонд для восстановления экономики ЕС.

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Если же именно Бербок выпадет честь продолжить славную традицию канцлера-женщины, то первым делом Германию будет ожидать программа по защите климата. Проблему коронавируса лидер «Зеленых» в интервью газете Bild упомянула лишь единожды, когда говорила о справедливых налогах.

«Я хочу, чтобы у нас было больше хороших больниц, хороших школ, но деньги для всего этого с неба не свалятся, особенно после дыры в бюджете, оставленной коронавирусом. Поэтому мы хотим реформировать систему сокращения государственной задолженности. На пути к большей справедливости люди, зарабатывающие очень мало, должны быть освобождены от бремени», — сказала Бербок.

Уверенность в завтрашнем дне действительно станет главной темой сентябрьских чаяний немецких избирателей, подтвердила «Политике Сегодня» ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Европы Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

По словам эксперта, именно борьба с пандемией коронавируса стала причиной падения рейтинга правящей коалиции.

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«Немецкого избирателя, конечно же, больше волнует внутренняя обстановка, и так было всегда. Германия, фармакологически ведущая страна, по распространению вакцины оказалась не на первом месте, логистика не позволила прививать население быстрее. Еще сказывается усталость — четыре срока подряд у власти партия ХДС. Избиратели хотели бы перемен. Эти перемены больше всего связывают с партией “Зеленых”», — объяснила Тимошенкова.

Популярность «Зеленых» объясняется довольно просто — их программа вписывается в общую повестку дня под лозунгом «Спасите экологию!». Не последнюю роль играет и «остаточный принцип»: партия ХДС засиделась, а социал-демократы находятся в глубоком кризисе, рассуждает собеседница издания.

«Лашет у многих ассоциируется со стилем управления, который раньше приписывался Меркель. Он воспринимается не только как ее преемник, но и некая компромиссная фигура. Его имидж в глазах избирателей, соратников — имидж человека, умеющего ждать и не склонного к конфликтам. Он выступает за конструктивный диалог с РФ. И своим позициям он не изменяет», — отметила Тимошенкова.

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Однако против него может сыграть и некоторое сходство с фрау Меркель, которая правила на высшем федеральном посту с 2005 года. Впрочем, несмотря на хорошие шансы «Зеленых» на грядущих выборах, немецкие избиратели, так или иначе, с большим доверием отнесутся к опытному Лашету, нежели молодой Бербок, полагает Тимошенкова.

«Когда избиратель пойдет на выборы, он будет склонен голосовать умом, а не сердцем. Здесь у ХДС и Лашета есть преимущества, прежде всего, опыт управления. Бербок не может похвастать видными постами. Сами “Зеленые” находятся в оппозиции с 2002 года — партия может позволить себе критику, у них более радикальная повестка, в частности, во внешней политике. Но они не так хорошо продумывают вывод Германии из экономического кризиса и социальных проблем. Здесь у ХДС есть преимущества, которыми они постараются воспользоваться», — подчеркнула эксперт.

Вне зависимости от того, кто станет новым канцлером ФРГ, России все равно придется ждать смещения акцентов, констатировала Тимошенкова. Несмотря на компромиссный подход Армина Лашета, в партии ХДС много ведущих политиков выступающих за ужесточение курса с Москвой, например, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.