Незаконно удерживаемая в США гражданка РФ Мира Тэрада благополучно вернулась домой.

Незаконно удерживаемая в США гражданка РФ Мира Тэрада благополучно вернулась домой.

В аэропорту Тэраду встречали мама и президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, репортаж об этом долгожданном событии опубликовал ФАН.

Жительницу Петербурга должны были отпустить из американской тюрьмы еще в конце января нынешнего года, однако освобождения 29-го числа не произошло. При депортации Миры были утрачены документы, восстановление которых почему-то началось после завершения срока ее тюремного наказания. Ситуация осложнилась "ледяным апокалипсисом" в южных штатах США, когда во многих зданиях (в том числе тюремных) было отключено тепло- и энергоснабжение при сильных морозах за окном.

Россиянка перенесла коронавирусную инфекцию, которая не сопровождалась классическими симптомами, вынесла четыре недели заключения в одиночной камере и показное равнодушие отдельных чиновников. Ей очень помогло участие ФЗНЦ, о чем в ходе встречи рассказал Шугалей.

"Даже нам не удавалось поначалу решить вопрос. Было принято решение от ФЗНЦ нанять адвоката на месте в США, который и занимался проблемой. И то потребовалось четыре месяца, чтобы Мира сегодня вернулась домой", — отметил социолог.

По словам Шугалея, возвращение Тэрады на Родину стало наглядным свидетельством того, что россияне своих не бросают. Он подчеркнул, что в ФЗНЦ всегда верили – ситуация с несправедливым заключением Миры в США благополучно разрешится.