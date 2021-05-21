Губернатор Свердловской области пригласил Илона Маска в «Титановую долину»

Глава региона предложил миллиардеру использовать территорию региона для строительства завода по производству автомобилей Tesla.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску рассмотреть особую экономическую зону «Титановая долина» для строительства завода по производству автомобилей Tesla.

«Основатель Tesla Илон Маск, выступая сегодня на российском форуме «Новое знание», анонсировал появление завода по производству электромобилей в России», — написал губернатор в Instagram.

Куйвашев убежден в том, что Свердловская область является лучшей площадкой для строительства объекта в России.

«Идеальная площадка для этого — "Титановая долина" в Свердловской области. Без шуток. Это особая экономическая зона со всей инфраструктурой и льготами для инвесторов. Преференции позволяют сократить расходы на размещение нового завода на 30%», — объяснил глава региона.

В завершение депутат пригласил Маска на международную промышленную выставку «Иннопром», которая пройдет в июле в Екатеринбурге, для обсуждений деталей проекта.

Ранее Маск, выступая на российском марафоне «Новое знание» 21 мая, заявил о том, что заводы Tesla могут появиться в России, Казахстане и некоторых странах СНГ.