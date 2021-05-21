Певец Дмитрий Колдун оценил шансы Манижи выиграть «Евровидение»

Бывший участник музыкального конкурса от Белоруссии усомнился в том, что номер Манижи поразит судей.

В субботу, 22 мая, состоится финал международного музыкального конкурса «Евровидение», на котором Россию будет представлять певица таджикского происхождения Манижа Сангин. Она исполнит песню «Russian woman» — ранее ее раскритиковал за «электронные эффекты» известный историк и драматический тенор Евгений Понасенков.

В ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» певец Дмитрий Колдун, который в 2007 году представлял Белоруссию на «Евровидении» с композицией «Work Your Magic», усомнился в победе Манижи. По его словам, среди конкурсантов есть артисты с куда более яркими и запоминающимися номерами.

«Выступление [Манижи] мне показалось крепким, все было чисто спето. Но есть ощущение того, что на этом конкурсе есть более яркие номера и более в стиле "евро". У Манижи сложная песня, она "неформатная". Определенная часть зрителей за нее, конечно, проголосует, но рассчитывать на призовое место я бы на ее месте не стал. Люди на такое реагируют неоднозначно», — отметил исполнитель.

Дмитрий Колдун рассказал, что ему больше всего понравились номера, показанные Португалией, Австрией и Кипром. Составить свой топ композиций «Евровидения-2021» зрители смогут уже завтра.