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17:38   21 Мая 2021
Россия

Состояние учительницы, на которую напал десятиклассник в Березняках, ухудшилось

Состояние учительницы, на которую напал десятиклассник в Березняках, ухудшилось

Учительницу физики лицея №1 в Березняках, на которую 21 мая напал десятиклассник с ножом, в эти минуты на вертолете транспортируют в Пермскую краевую клиническую больницу.

Как рассказали в пресс-службе березняковской больницы, состояние 74-летней Людмилы Ишменевой ухудшилось: женщина потеряла много крови, она уже перенесла две операции в краевой больнице им. Вагнера в Березняках. При поступлении врачи оценивали ее состояние как средне-тяжелое.  

Напомним, утром в пятницу, 17-летний ученик лицея напал с ножом на Ишменеву и нанес ей несколько травм. Причиной стала личная неприязнь подростка к педагогу. Сейчас он задержан.

Ранее выпускница лицея рассказала «Политике Сегодня» о том, как ценили педагога в школе.

 

 

 

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