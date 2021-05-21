Рар объяснил необходимость для Зеленского договориться с Путиным «с глазу на глаз»

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Киеву давно пора понять, что ни Германия, ни Франция не будут выстраивать свою политику на российском направлении, опираясь на украинский фактор.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя прошедшую накануне большую пресс-конференцию украинского президента Владимира Зеленского, на которой тот выступил с рядом внешнеполитических заявлений.

Заявлениями о том, что отказ Соединенных Штатов Америки от антироссийский санкций стал бы личным поражением президента США Джо Байдена, Зеленский только компрометирует себя и сам себе вредит, считает Рар.

По мнению эксперта, Зеленский не понимает, что у великих держав по всему миру есть другие интересы, кроме Украины, и что западным странам просто надоело мусолить украинскую тему.

«Понятно, что Украине важно, чтобы она и дальше получала доходы от транспортировки российского газа по ее территории. Но она должна об этом договориться с Россией о хорошей цене на транзит, — объяснил немецкий политолог. — Тут ни Америка, ни Евросоюз особенно не могут помочь. Это просто рынок, коммерция. Надо учиться договариваться. Тогда у нее проблем с газотранспортными сетями не будет».

Федеральное агентство новостей /

Прямой газопровод из России в Германию «Северный поток – 2» все равно будет достроен, хотя какое-то время еще российский газ продолжит поступать в Европу по украинской газотранспортной системе, позволяя Киеву на этом заработать.

Но Зеленскому пора наконец понять, что нельзя портить отношения со своим главным клиентом, который прокачивает газ через украинскую территорию, постоянно используя антироссийскую риторику. Эту простую истину – что Украине надо самой договариваться с Россией – уже понял даже американский президент Джо Байден.

«Думаю, что Зеленский, конечно же, все это понимает, но он под давлением своих националистических лоббистских групп, которые не хотят, чтобы он вел сдержанную политику в отношении России, не решается начать договариваться», — отметил немецкий политолог.

Но при этом украинский президент, позволяя себе говорить радикально негативные вещи в адрес Москвы, ищет возможности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным для двусторонних переговоров с глазу на глаз. Это, судя по всему, является для Зеленского единственным выходом из сложившейся ситуации, добавил Рар.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Комментируя упреки Зеленского в адрес лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, немецкий политолог напомнил, что те защищали Украину так долго, как могли, даже в вопросе Минских соглашений. Но Киев не мог рассчитывать на то, что Запад вечно будет отстаивать его интересы, и пришло время ему понять, что Украина – не пуп земли.

«На Западе есть большой интерес: работать и сотрудничать с Российской Федерацией. Такой есть интерес и у американцев по вопросам более значимым, чем Украина», — заявил Рар.

А дипломатия Киева постоянно в агрессивной форме напоминает Западу о том, что Украина является жертвой. И в этом заключается ошибка Украины, ведь сначала западные страны относились к ней достаточно благосклонно, давая гарантии и деньги, а также помогая в восстановлении.

Однако прошло уже семь лет и всем стало ясно, что Украина не оправдывает ожиданий и не движется в сторону западных ценностей, и со временем это становится все очевидней. Из-за этого Запад испытывает от Украины все большую усталость.

Германия и Франция не будут строить свои отношения с Россией на украинском факторе, и Киеву нужно с этим смириться, подчеркнул Александр Рар.