В Минздраве подчеркнули, что вакцинация от COVID-19 в РФ должна быть добровольной

Граждане РФ должны вакцинироваться от коронавируса добровольно, об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

Граждане РФ должны вакцинироваться от коронавируса добровольно, об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

Он пояснил, что ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации в целом.

"Мы твердо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной", — сказал замминистра.

Глаголев также отметил, что получить прививки россияне могут в самые сжатые сроки.

Полный курс вакцинации от COVID-19 в стране прошли более 10 млн россиян, одну прививку сделали 14 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.