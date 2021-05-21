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17:16   21 Мая 2021
Общество

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация от COVID-19 в РФ должна быть добровольной

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация от COVID-19 в РФ должна быть добровольной

Граждане РФ должны вакцинироваться от коронавируса добровольно, об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

Он пояснил, что ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации в целом.

"Мы твердо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной", — сказал замминистра.

Глаголев также отметил, что получить прививки россияне могут в самые сжатые сроки.

Полный курс вакцинации от COVID-19 в стране прошли более 10 млн россиян, одну прививку сделали 14 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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