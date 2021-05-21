Сергей Лавров счел "хулиганским" поведение США и Прибалтики

Страны Прибалтики напоминают хулиганов, которые крутятся вокруг США. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме "Новое знание".

Страны Прибалтики напоминают хулиганов, которые крутятся вокруг США. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме "Новое знание".

Глава ведомства заметил, что балтийские государства похожи на маленьких хулиганов, которые крутятся вокруг одного главного — США. Эта ситуация напомнила министру его двор в детстве, где один большой дебошир отстаивал "суверенитет своей территории".

Сергей Лавров подчеркнул, что Прибалтика сформировала русофобское меньшинство и под покровительством Белого дома призывает всех вводить новые антироссийские санкции.