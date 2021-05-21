Торопить Bellingcat с выпуском очередного расследования не стоит: чем дольше его сочиняют авторы, тем интереснее получится, отметил бизнесмен Евгений Пригожин.

Торопить Bellingcat с выпуском очередного расследования не стоит: чем дольше его сочиняют авторы, тем интереснее получится, отметил бизнесмен Евгений Пригожин.

Спонсируемое США и Великобританией международное издание Bellingcat анонсировало выход нового "расследования", но впоследствии затянуло с публикацией. Петербургский предприниматель объяснил, с чем может быть связана задержка и почему не стал бы говорить о Bellingcat как о средстве массовой информации.

"По моему мнению, Bellingcat — абсолютно никчемная организация по формированию фейков на заказ. Заказывают их за неплохие деньги, кстати, различные спецслужбы. Задача Bellingcat, как им кажется, в дискредитации России. Я бы Bellingcat в принципе не называл СМИ. Я бы назвал их финансовой структурой. Прекрасно понимаю, почему Христо Грозев (журналист-расследователь Bellingcat. — Прим. ред.) зациклился на России", — приводит пресс-служба компании "Конкорд" слова бизнесмена.

Пригожин отметил, что в истории, расследованием которой якобы занимаются журналисты, была совершена провокация в отношении россиян — их пытались вытащить за рубеж под предлогом осуществления охранной деятельности.

"Западные спецслужбы, используя различные информационные ресурсы, мошенничество и другие средства, из любого российского гражданина могут сделать хакера, боевика, сотрудника российских спецслужб или банковского афериста. Делается это очень просто: в Photoshop приклеиваются каска и автомат, в Facebook создается липовый аккаунт, и обычный педагог из Брянска становится злобным монстром", — объяснил предприниматель механизм создания "расследований" в Bellingcat.

Бизнесмен подчеркнул, что перенос публикации готового расследования на несколько месяцев выглядит странно. Он также рассказал, что имеет немало друзей, тесно связанных Bellingcat, и, по их словам, Грозев получил внушительную сумму и поручение от своих хозяев в МИ-6 на создание материала из ничего.

"Но я думаю, не надо торопить Bellingcat, чем больше расследование сочиняют, тем оно будет интереснее и обрастет отличными голливудскими деталями. К концу лета, я надеюсь, в карманах, задержанных в Белоруссии граждан Российской Федерации, найдутся миниатюрные атомные бомбы, засушенные человеческие головы, флешки со взломанных серверов Пентагона и целый пакет пионерских значков, которые и стали причиной ареста", — сыронизировал Пригожин.

Он также добавил, что не удивится, если в итоге труд Bellingcat будет содержать документы с планами вмешательства в президентские выборы США 2028 года.

Позиционирующая себя независимой исследовательская организация Bellingcat настойчиво опровергает информацию о своих спонсорах, однако факты говорят об обратном. Кроме того, в начале апреля нидерландские СМИ сообщили, что "расследователи" получили 1 млн евро от Нидерландской лотереи почтовых индексов.