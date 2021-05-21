Около 40 палестинцев пострадали во время стычки с израильской полицией на Храмовой горе

Стычки сотен палестинцев с полицией Израиля начались в различных районах Западного берега реки Иордан.

Стычки сотен палестинцев с полицией Израиля начались в различных районах Западного берега реки Иордан.

Согласно информации, беспорядки были спровоцированы шествиями и демонстрациями, передает РИА Новости.

اللحظات الأولى لاستهداف قوات الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى بالرصـ.ـاص المطاطي وقنـ.ـابل الصوت pic.twitter.com/564C318Rkc — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 21, 2021

Отмечается, что в результате столкновений на территории мечети Аль-Акса пострадали по меньшей мере 38 человек. Об этом информирует Палестинское общество Красного Полумесяца.