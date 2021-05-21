16:52 21 Мая 2021Армия
Около 40 палестинцев пострадали во время стычки с израильской полицией на Храмовой горе
Стычки сотен палестинцев с полицией Израиля начались в различных районах Западного берега реки Иордан.
Стычки сотен палестинцев с полицией Израиля начались в различных районах Западного берега реки Иордан.
Согласно информации, беспорядки были спровоцированы шествиями и демонстрациями, передает РИА Новости.
اللحظات الأولى لاستهداف قوات الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى بالرصـ.ـاص المطاطي وقنـ.ـابل الصوت pic.twitter.com/564C318Rkc— AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 21, 2021
Отмечается, что в результате столкновений на территории мечети Аль-Акса пострадали по меньшей мере 38 человек. Об этом информирует Палестинское общество Красного Полумесяца.