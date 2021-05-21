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16:52   21 Мая 2021
Армия

Около 40 палестинцев пострадали во время стычки с израильской полицией на Храмовой горе

Около 40 палестинцев пострадали во время стычки с израильской полицией на Храмовой горе

Стычки сотен палестинцев с полицией Израиля начались в различных районах Западного берега реки Иордан.

Согласно информации, беспорядки были спровоцированы шествиями и демонстрациями, передает РИА Новости.

Отмечается, что в результате столкновений на территории мечети Аль-Акса пострадали по меньшей мере 38 человек. Об этом информирует Палестинское общество Красного Полумесяца.

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#палестина #израиль #храмовая гора

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