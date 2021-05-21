Песков пообещал передать Путину пожелание участника марафона "Новое знание"

Участник марафона "Новое знание" попросил, чтобы его мать наградил лично президент РФ Владимир Путин. Просьбу он адресовал пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову.

Участник марафона "Новое знание" попросил, чтобы его мать наградил лично президент РФ Владимир Путин. Просьбу он адресовал пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову.

Один из присутствующих рассказал, что он из большой семьи. У него пять братьев и две сестры. Его мать в 2021 году наградят орденом "Материнская слава". Молодой человек пожелал, чтобы награду вручил лично президент страны.

Песков отметил, что любая большая семья является гордостью страны. Кроме того, он пообещал передать Путину просьбу. Пресс-секретарь президента напомнил, что пока продолжают действовать некоторые ограничения, которые связаны с пандемией коронавируса. Однако пожелания молодого человека все равно озвучат российскому лидеру.