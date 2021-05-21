США помогут Грузии определиться с «западной ориентацией»

Вашингтон выделяет Тбилиси миллионы долларов на «содействие устойчивому развитию» страны.

Грузинский бюджет вскоре пополнится на 67 миллионов долларов благодаря щедрости Агентства по международному развитию США (USAID, государственный институт, действующий в координации с Госдепом). Оно готово выделить грант на «содействие устойчивому развитию Грузии», который в будущем может вырасти до 330 миллионов долларов.

На церемонии подписания договора грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили объяснил, на какие цели «стратегические партнеры» выделяют столь немалые средства.

«Мы подписываем очень важное грантовое соглашение с нашим стратегическим партнером США. Целью соглашения для содействия устойчивому развитию Грузии являются создание высокооплачиваемых и качественных рабочих мест, усиление подотчетности правления и укрепление демократических достижений», — сказал глава правительства.

Гарибашвили уточнил, что грант поспособствует укреплению не только рынка, но и «западной ориентации» Грузии. Благодаря USAID страна реализовала уже 335 программ в области сельского хозяйства, энергетики, инфраструктуры, окружающей среды, образования и здравоохранения, похвастался спикер.

Премьер дважды поблагодарил Соединенные Штаты за такую ощутимую поддержку. Благодарности на церемонии принимал директор миссии USAID Питер Виблер.

Старые знакомые

Агентство по международному развитию США существует с 1961 года. В свое время (с 1992 по 2012 годы) оно вполне успешно функционировало на территории РФ: сотрудничало с госорганами, помогало некоммерческим организациям и общественным движениям. Сотрудники агентства даже успели приложить руку к созданию проекта Конституции РФ, по которой страна живет по сей день.

Когда общая сумма всех проектов агентства в России перевалила за два с половиной миллиона долларов, Кремль заподозрил неладное. В 2012 году правительством было принято решение прекратить деятельность USAID. Представитель Министерства иностранных дел РФ Александр Лукашевич объяснял это решение так:

«Характер работы представителей USAID в нашей стране далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества».

Грузия же противостоит российскому политическому курсу еще с начала 2000-х годов. Чтобы страна не отходила от прозападной риторики, ее необходимо периодически «поощрять», объясняет ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Эксперт считает, что выделение «грантов» вполне соответствует духу вашингтонских «ястребов». Сумма не отразится на толщине кошелька Соединенных Штатов, при этом Грузия сохранит антироссийскую риторику и лояльность «западной ориентации».

«Это просто плата за приверженность, поддержка своих государств-сателлитов, которые пытаются идти в фарватере внешнеполитической линии Вашингтона. Такие деньги на баланс сил и геополитический расклад не повлияют, да и сама Грузия вряд ли способна на что-то масштабное. Я думаю, в Тбилиси прекрасно помнят, чем им обошлась авантюра 2008 года. Такими подачками США кормят лояльные себе страны», — заверил политолог.

Блохин уточнил, что даже с учетом роста гранта до 330 миллионов долларов, Соединенные Штаты не понесут значительных экономических потерь, при этом сохранят потенциального союзника на границе с Россией.

Напомним, в августе 2008 году произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии, который начался с обстрела грузинской стороной районов Цхинвала. Вмешалась Россия и ввела свои вооруженные силы на территорию республики. Грузинские войска были вытеснены. С 14 по 16 августа 2008 года президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта. Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.